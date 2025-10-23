Haberler

Gazze İçin Umut: Narman'da Yardım Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Narman ilçesinde, Filistin'deki insani krizlere dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla 'Filistin'e bir umut olalım' temalı bir yardım kermesi yapıldı. Kermese ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

Erzurum'un Narman ilçesinde Gazze için " Filistin'e bir umut olalım" yardım kermesi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Sağlık Meslek Lisesi'nde düzenlenen kermese, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kermesin, Filistin'de yaşanan insani drama karşı farkındalık oluşturmak ve mazlumlara yardım eli uzatmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Adıbelli, kermes alanında stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel
