Gazze'den Ürdün'e Hasta Çocukların Tahliyesi

KRAL HÜSEYI·N KÖPRÜSÜ (ÜRDÜN), 17 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'na ulaşan Gazzeli hasta bir çocuk, 16 Temmuz 2025.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, çarşamba günü Ürdün Tıbbi Koridoru girişimi kapsamında Gazze Şeridi'nden yedinci hasta çocuk grubunun tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen grupta 72 aile üyesinin eşlik ettiği 35 çocuk bulunuyor. Çocuklar, yerel hastanelerde tedavi olmak üzere Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün'e giriş yaptı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)