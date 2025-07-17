Gazze'den Ürdün'e Hasta Çocukların Tahliyesi

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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden yedinci hasta çocuk grubunun Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün'e tahliye edildiğini açıkladı. Bu grupta 35 çocuk ve onların 72 aile üyesi bulunuyor.

KRAL HÜSEYI·N KÖPRÜSÜ (ÜRDÜN), 17 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'na ulaşan Gazzeli hasta bir çocuk, 16 Temmuz 2025.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, çarşamba günü Ürdün Tıbbi Koridoru girişimi kapsamında Gazze Şeridi'nden yedinci hasta çocuk grubunun tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen grupta 72 aile üyesinin eşlik ettiği 35 çocuk bulunuyor. Çocuklar, yerel hastanelerde tedavi olmak üzere Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün'e giriş yaptı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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