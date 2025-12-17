Gazze'deki hükümet: Gazze'de soğuk havalar halkın yaşadığı "kırılgan şartları" ortaya çıkardı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'de etkili olan fırtına ve soğuk hava dalgasının Filistinlilerin maruz kaldığı kırılgan yaşam şartlarını ortaya çıkardığını söyledi.

Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapının neredeyse tamamen yıkıldığı, göçe zorlanmaların yaşandığı, en temel yaşam gereksinimlerinin bulunmadığı Gazze'de, soğuk hava ve fırtınanın da etkili olmasıyla "hava şartlarının sivillerin hayatı için doğrudan bir tehdit haline geldiğini" belirtti.

Müdür Sevabite, Gazze'deki trajediye dair şu ifadeleri kullandı:

"Sınır kapılarının kapalı tutulması, barınma ve acil durum malzemelerinin getirilmesinin engellenmesi sürerken fırtına, derme çatma çadırlarda ve temel güvenlik ile insani standartlardan yoksun barınma merkezlerinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler başta olmak üzere halkın maruz kaldığı kırılgan yaşam şartlarını ortaya çıkardı."

Gazze'de meydana gelen iki fırtınanın yerinden edilmiş Filistinlileri ağır şekilde etkilediğine vurgu yapan Sevabite, Gazze'de bir buçuk milyondan fazla kişinin gerçek bir çözüm ve korumanın olmadığı, net bir insani beklentinin kalmadığı, tekrar eden felaket koşulları altında yaşadığını kaydetti.

Sevabite, şunları dile getirdi:

"Yerinden edilenlerin kaldığı bölgeler bataklıklara dönüştü. Çadırlar, içindeki yataklar, battaniyeler ve gıda malzemeleriyle birlikte sular altında kaldı. (Sağlık hizmeti verilen çadırlar) Tıbbi noktalar hasar gördü, binlerce aile zaten kırılgan olan geçim kaynağını kaybetti.

Gazze'ye yaklaşık 300 bin çadırın, konteyner evin ve yardım malzemelerinin girişinin engellenmeye devam etmesi nedeniyle yaklaşan her fırtına yeni bir trajediye dönüşme potansiyeline sahip."

Sevabite, Gazze'ye ihtiyaçların ulaştırılmasına engel olmanın uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivillerin "tam anlamıyla önlenebilir risklere maruz kaldığına" dikkati çekti.

Gazze'deki insani felaketten tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu söyleyen Sevabite, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ateşkese garantör ülkelere "acil harekete geçme" çağrısı yaptı.

Filistinli yetkili, çok geç olmadan sınır kapılarının kısıtlama olmadan açılması, barınma ve acil durum malzemelerinin girişine izin verilmesi, siviller için gerçek insani koruma sağlanması amacıyla İsrail'e baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Soğuk hava ve fırtına 17 can aldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, fırtına ve soğuk havalar nedeniyle 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binaların yıkılmasından dolayı da ölenlerin olduğunu açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, bu nedenle yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, ikinci kez 15 Aralık'tan bu yana soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Gazze'de 10 Aralık'ta başlayıp 3 gün süren Byron fırtınasında en az 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 binden fazla çadır su altında kalarak zarar görmüştü.

Filistinli yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.