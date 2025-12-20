Haberler

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı

Güncelleme:
Türkiye'den Hak İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki sağlık hizmetlerini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla Şifa Hastanesi'nin Doğu bloğunu imar edip hizmete açtı. Dernek yetkilileri, zorluklara rağmen başarılı bir proje gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türkiye'den Hak İnsani Yardım Derneği'nin hayata geçirdiği projeyle Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu imar edilip hizmete açıldı.

Hak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sağlık hizmetlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Savaş mağduru halkın direnişine destek olmak ve yaraların sarılmasına katkı sunmak amacıyla yürütülen imar projeleri kapsamında, Gazze'nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi'nin Doğu bloğunun tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Dernek yetkilileri, büyük zorluklara rağmen başlatılan çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirterek, hastanenin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "İnsanların 'yapamazsınız' dediği, 'yıkarlar' diye umutsuzluğa kapıldığı bir ortamda bizler, yıkılanı yeniden imar etmeye talip olduk ve çalışmamızın meyvesini aldık." ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesi'nin, bölge halkına kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, projeye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür edildi.

Hak İnsani Yardım Derneği'nin, Gazze'deki insani yardım ve yeniden imar çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

