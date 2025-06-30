Gazze'deki Saldırılarda Öldürülen Gazeteci Sayısı 228'e Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda foto muhabiri İsmail Ebu Hattab'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 228'e ulaştı. Gazze'deki hükümet, İsrail'in gazetecilere yönelik bu saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma yaptırım çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 228'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda foto muhabiri İsmail Ebu Hattab'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ebu Hattab'ın Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için çeşitli ülkelerde fotoğraf sergileri düzenlediğine işaret edildi.

Foto muhabiri Ebu Hattab'ın ölümüyle birlikte İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 228'e çıktığı bildirildi.

Filistinli gazeteci Ebu Hattab, İsrail'in Kasım 2023'te Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

Medya Ofisinin açıklamasında ayrıca, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef alması ve gazetecilere suikastlar düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki tüm basın kuruluşlarına Gazze'deki Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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