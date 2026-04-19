İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 551'e yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 551'e yükseldi. Ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere biri daha önceki saldırılarda ağır yaralanan olmak üzere 2 Filistinlinin naaşı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 775 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 171 kişinin yaralandığı, enkaz altından 761 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 551'e, yaralı sayısının da 1172 bin 274'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi

Boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçaklayıp eve kilitledi
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü