Gazze'de çocuklar 3 yıl sonra okula buruk başlıyor

İsrail saldırıları nedeniyle okulların yerle bir olduğu ve Tel Aviv'in sınır kapılarına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle kırtasiye malzemesi bulmakta zorlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli öğrenciler, yeni eğitim yılına buruk heyecanla giriyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırım saldırılarında yerle bir olan Gazze'de, eğitim kurumları da ağır hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 90'ı İsrail saldırılarında yıkıldı veya hasar gördü.

Ayrıca Gazze'deki yapıların büyük bölümünün İsrail saldırılarında yerle bir olması nedeniyle binlerce Filistinli ayakta kalan veya az hasarlı okullara sığındı.

Söz konusu şartlar altında Gazze'de 600 binden fazla Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeni ders yılına hazırlanıyor.

Kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri hatta giyecek ayakkabı bulmanın bile zor olduğu Gazze'de Filistinli öğrenciler, 19 Eylül'de ders başı yapacak.

Eğirim verecek okul neredeyse kalmadı

Eğitim yılı kısa bir süre sonra başlayacak olsa da Gazze'deki öğrencileri birçok problem bekliyor.

Bu sorunların başında eğitim verecek neredeyse okul kalmaması geliyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan Gazze'de ayakta kalan okul sayısı oldukça az.

Ayrıca bu okullara İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yerinden edilen binlerce Filistinli sığınmış durumda.

Okullarda eğitim başlayınca yerinden edilenlerin durumunun ne olacağı, bu Filistinlilerin söz konusu okulları boşaltıp boşaltamayacakları ise belirsizliğini koruyor.

İsrail kısıtlamaları nedeniyle kırtasiye ürünlerine erişmek güç ve pahalı

Okuyacak okul bulunmamasının yanı sıra Gazze'deki Filistinli çocukları yeni eğitim yılında bekleyen zorluklardan birisi de kırtasiye malzemeleri.

İsrail, sınır kapılarından Gazze'ye ürünlerin girişine kısıtlama getiriyor. Bu da Gazze'deki kırtasiye malzemelerinin az olmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Soykırım saldırılarıyla yerle bir olan, açlığın hüküm sürdüğü, işsizliğin yüzde 80'e yaklaştığı Gazze'de ailelerin birçoğu çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye almakta zorlanıyor.

Okul hazırlıklarını yapabilmek için çarşı pazara çıkan aileler ise fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.

"Çıplak toprak üstünde de olsa eğitimlerine devam etmeliler.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinden Ummu Visam, oğluna okul çantası satın almak için pazara geldiğini ancak fiyatların dudak uçuklattığını söyledi.

Ummu Visam, "okul alışverişine çıkıyor oluşlarına sevindiklerini ama eskiden 2'şer 3'er tane aldıkları ürünleri artık alamadıklarını" kaydetti.

Öğrencilerin oturacakları sıraya, ders çalışacakları masaya ihtiyacı olduğunu ve bunlar olmadığı için de yerde eğitim aldıklarını söyleyen Ummu Visam, "Yine de eğitimsiz olmaz, okula gitmeleri lazım. Okullar yıkılmış, insanlar evlerini, çocuklarını kaybetmiş ve pek çok kez göç etmiş olsa da hatta çıplak toprak üstünde de olsa eğitimlerine devam etmeliler." diyerek eğitimin Filistinliler için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

3 yıl aradan sonra çocukların gözü kırtasiye malzemesi gördü

Pazarda kırtasiye malzemesi satan Halid Alyan ise eğitimin durduğu 3 yılın ardından insanların okul alışverişine çıktığını ancak fiyatların yükselmesi ve alım gücünün de düşmesi nedeniyle ilginin az olduğunu belirtti.

Alyan, "savaşın hala devam etmesi, okulların yıkılmış olması ve yeterli sınıf olmaması nedeniyle eğitimde büyük sıkıntı yaşandığını" aktardı.

3 yıldır kağıt olmadığı için yardım kutularının kartonlarına yazı yazan öğrencilerin kırtasiye malzemelerini görünce bile sevindiğini söyleyen Alyan, "Öğrenciler her zaman okullar açılmadan önce heyecan ve sevinçle hazırlık yapardı ama şimdi fiyatlar yüksek olduğu için aileler bu malzemeleri alamıyor. Okula dönüş heyecan ve mutluluğunu yaşayamıyorlar çünkü gidecekleri okul bile yok." dedi.

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı bel büküyor

Han Yunus'ta bir çadırda yaşayan 7 çocuk annesi Ensam Ebu Hadayid de çocuklarının okul ihitiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini söyledi.

Çocuklardan 5'inin okula, birinin de anaokula gittiğini belirten Ebu Hadayid, kırtasiye malzemelerindeki artışın bel büktüğünü şöyle anlattı:

"Fiyatlar çok yüksek. Eskiden 20-30 şekele aldığımız okul çantası şimdi 100 şekel. Defter 5 şekel, kalem 2 şekel. Eskiden bir deste kalemi 1 şekele alırdık. Kırtasiye malzemesi var ama insanların alım gücü yok. Savaş öncesinde çocukların istediklerini alırdık ve onlar da mutlu olurdu ama şimdi alamıyoruz."

Çocukların 3 yıldır eğitimden uzak kalmaları nedeniyle okuma yazmayı unutacak seviyeye geldiklerini kaydeden Ebu Hadayid, "Bu süre zarfında savaştan çok çocukların eğitimiyle uğraşmaktan yoruldum." diyerek annelerin omuzlarına bir de eğitim sorumluluğunun yüklendiğine işaret etti.

Filistinliler eğitimde ilk sırada gelirdi ama şimdi kalem, defterleri bile yok

Ailesiyle bir okulda yaşayan Ummu Muhammed Aşur da yeni eğitim döneminde ne yapacaklarını bilmediklerini dile getirdi.

"Filistin halkı eğitim bakımından dünyada ilk sırada geliyordu ama şimdi gidecekleri okul yok, eğitim çadırı, oturacakları sıra, yazacakları kalem, defter yok. Çocukların çoğunun ailesi öldü. Bu çocukların okul ihtiyaçlarını kim karşılayacak." diyen Ummu Muhammed Aşur, Filistinli çocukların ilimle bağlarının kopmaması için Arap ülkelerine seslendi.

Ummu Muhammed Aşur, insanlar okullara sığındığı için çocuklara okuyabilecekleri başka yerler bulunmasını istedi.

Kaynak: AA