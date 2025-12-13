Gazeteci Abunima, Gazze'deki görevi sırasındaki profesyonellik ile insanlık arasındaki ince çizgiyi anlattı Açıklaması

TRT Arabi'den gazeteci Somaya M.A. Abunima, Gazze'de gazetecilik yapmanın duygusal zorluklarına işaret ederek "Profesyonellik ile insanlık arasında çok ama çok ince bir çizgi var. Gazeteci olmak istedim, objektif bir gazeteci ama ben bir insanım, ben bir anneyim." dedi.

İki ay boyunca Gazze'de gazetecilik yapan Abunima, süreç boyunca yaşadıklarını ve hissettiklerini AA muhabirine anlattı.

Abunima, 7 Ekim 2023'te Türkiye'de çalıştığı dönemde, yöneticisinden kendisini Gazze'ye göreve göndermesini istediğini belirtti.

İlk fırsatta uçağa binip Gazze'deki soykırımı haberleştirmek için Gazze'ye gittiğini söyleyen Abunima, "İki çocuğumu İstanbul'da bıraktım ve bu suçlara tanıklık etmek için iki ay Gazze'de kaldım." ifadesini kullandı.

Üniversite ve iş arkadaşlarının bir kısmının Gazze'de işini yaptığı sırada öldürüldüğünü aktaran Abunima, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da "Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze'de Medya ve Direniş Paneli"nde yaptığı açılış konuşmasında o an içinden geldiği gibi konuştuğunu, öncesinde hazırlık yapmadığını anlattı.

Gazze'de bir kadın gazeteci olarak habercilik yapmanın kendisini nasıl hissettirdiğine ilişkin Somaya M.A. Abunima, duygularını şöyle ifade etti:

"Zor, çok zor. Profesyonellik ile insanlık arasında çok ama çok ince bir çizgi var. Gazeteci olmak istedim, objektif bir gazeteci ama ben bir insanım, ben bir anneyim. Cesetleri parça parça olmuş çocukları gördüğümde kendi çocuklarımı düşündüm, iki çocuğum var. Ben bir anneyim ve sadece gazeteci olarak gördüklerimi yansıtmak çok zor."

Abunima, gördükleri karşısında tarafsız kalmanın mümkün olmadığını vurgulayarak "Mesleki yetkinliğe sahip ve objektif olabiliriz ama tarafsız olamayız. Bu, bir suç; bu, bir soykırım; bu, bir işgal; bu, bir terörist eylem." dedi.

Türkiye'de çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Abunima, bazı kanalların sesini duyurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Somaya M.A. Abunima, Gazze'de görev süresi sona erdiğinde yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

"Karışık… Çünkü ayrılırken bütün ailem oradaydı. Onları bir daha göremeyecek gibi hissettim ve öyle de oldu. Onlar, ailemin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Ağabeyim, iki kuzenim ve kuzenimin eşi, çocukları öldürüldü. Sekiz akrabam evimde öldürüldü, ateşkes olana kadar oradan ayrılmak istemedim."

Görev süresinin aslında iki hafta olduğunu ancak İsrailli yetkililerin Gazze'den çıkmasına izin vermediğini belirten Abunima, bu yüzden iki ay boyunca orada kaldığını ve daha sonra İstanbul'a döndüğünü söyledi.

Somaya M.A. Abunima, çocuklarıyla burada bulunmaktan memnun olduğunu dile getirerek "Hem iki oğlumun yanına dönmek istiyordum hem de oradaki ailemle kalmak istiyordum. Bu, benim için çok üzücü. Gazze'de bir kalbim var, Gazze'den ayrıldım ama ruhum halen orada." diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten sonra iyi ve sağlıklı olmadığını dile getiren Abunima, kendisinin ve Filistinlilerin eskisi gibi olmadığını ancak belki eskisinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Gazeteci Somaya M.A. Abunima, Gazze'de yaşanan acıların anlatıldığı programların, panellerin düzenlenmesine ihtiyaç olduğuna işaret ederek dünyada tek bir ülkenin bile Gazze'yi desteklediğini bilmesinin kendisi için memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kış mevsiminin kendini gösterdiğini ve Gazze'de insanların evlerinin hatta çadırlarının olmadığına dikkati çeken Abunima, çocukların sel felaketinde hayatlarını kaybettiğini söyledi.