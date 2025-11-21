Gazze'deki Kış Şartları ve İnsanların Endişeleri

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Filistin'deki Kıdemli Sözcüsü ve İletişim Direktörü Martin Penner, Gazze'deki insanların kış şartları konusunda endişeli olduklarını belirterek, gelecek aylarda hava koşullarının sertleşmesinin Gazzelileri düşündürdüğünü bildirdi.

Penner ile WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu ve Sözcüsü Abeer Etefa, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkes ilan edildiğinde yaşanan belirsizlikler, sevinç ve rahatlamanın yerini, artık hayatın somut ve pratik gerçekleriyle ilgili endişeler aldığını kaydeden Penner, ateşkesin devam etmesinin önemine işaret etti.

Penner, Gazze'de çetin kış şartlarının başladığını söyleyerek, "İnsanlar kış şartları konusunda endişeli. Bu haftanın başlarında yağan şiddetli yağmurlar, çoğu ailenin nasıl zor dayandığının bir hatırlatıcısıydı. Hava koşulları nedeniyle yataklar ve eşyalar sırılsıklam olmuş durumda. Yiyecekler ve depolar sürükleniyor veya bozuluyor. Bu durum, zihinleri, yaklaşan kışa ve önümüzdeki aylarda katlanılması gereken kötü hava koşullarına odakladı." dedi.

Gazze'de mevcut durumun ateşkes öncesinden daha iyi olduğunu ancak gidecek daha çok yollarının bulunduğunu vurgulayan Penner, ailelerin sağlıklarını, beslenmelerini ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için sürekli desteğin önemine işaret etti.

"Gazze'ye giden tüm geçişlere ve güzergahlara tam erişime ihtiyacımız var"

Etefa ise Gazzelilerin yaşadığı zorlukların ve lojistik sıkıntıların hala devam ettiğini kaydetti.

Çatışma sırasında altyapıya verilen hasarın, depolama ve saklama kapasitesini ciddi şekilde etkilediğini belirten Etefa, bunun operasyonları için bir sorun olduğunu söyledi.

Etefa, "Gazze'ye giden tüm geçişlere ve güzergahlara tam erişime ihtiyacımız var." dedi.