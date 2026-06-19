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Keskin Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, Başkan Vekili seçildi

Keskin Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, Başkan Vekili seçildi
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde rüşvet suçlamasıyla yargılanan ve 5 yıl hapis cezası alan Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada AK Parti'li Gürsel Demirel başkan vekili seçildi.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel, Başkan Vekili seçildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit Mustafa Yurtseven hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Haziran'da görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit Mustafa Yurtseven'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hükmün açılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ekmel Cönger'in yerine Keskin Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. 9 belediye meclisi üyesi arasından, AK Parti'li üye Gürsel Demirel ve CHP'li üye Ayhan Şakar aday oldu. Tek oturum sonucunda 9 oyun 7'sini alan Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkan Vekili seçilirken CHP'li Şakar 1 oy aldı, 1 oy da boş kullanıldı. Demirel, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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