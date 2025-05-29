Gazze'deki Kanser Hastaları İçin Kemoterapi Tedavisi Verilemiyor

Gazze'deki Kanser Hastaları İçin Kemoterapi Tedavisi Verilemiyor
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle, bölgede 11 bin kanser hastası tedavi ve sağlık hizmetinden yoksun kaldı. 5 bin hastanın acilen yurt dışına sevk edilmesi gerektiği vurgulanırken, sağlık bakanlığı uluslararası yardım çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri şiddetli saldırılarını sürdürdüğü ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, yaşanan tıbbi aksaklıklar nedeniyle kanser hastalarına artık kemoterapi tedavisi verilemediği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle, bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi ve Gazze Kanser Merkezi'nin tahliye edilmesiyle, kanser hastalarının yaşadığı felaketin boyutunun ikiye katlandığı belirtildi.

Gazze'de 11 bin kanser hastasının tedavi ve sağlık hizmetinden yoksun olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 5 bin kanser hastasının kemoterapi ve radyoterapi için acilen yurt dışına sevkinin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kanser hastaları için erken tanı ve takip cihazlarının bulunmamasının, hastaların sağlık durumunu daha da kötüleştirdiği aktarılan açıklamada, kanser ilaçlarının da yüzde 64'ünün tamamen tükendiği kaydedildi.

Yaşanan tıbbi aksaklıklar nedeniyle kanser hastalarına artık kemoterapi tedavisi verilemediği aktarılan açıklamada, "Kanser hastaları sağlık, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak felaket düzeyde bir abluka altında. Sağlık Bakanlığı, hastaların tedavi için yurt dışına seyahat edebilmesi ve gerekli ilaçların temin edilmesi konusunda İsrail'i zorlamaları için tüm taraflara çağrıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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