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Gazze'ye İsrail Saldırısı: Çok Sayıda Ölü ve Kaçırılan Subay

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Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını, bir güvenlik subayının ise kaçırıldığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını, bir güvenlik subayının ise kaçırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Gazze Şehri'nin batısındaki El-Ketibe bölgesini yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun ateş altında sivil araçlarla bölgeye giren İsrail özel kuvvetlerinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Saldırı sırasında İç Güvenlik Teşkilatı Subayı Muin Ahmed el-Arabid'in İsrail güçlerince alıkonulduğu belirtilen açıklamada, el-Arabid'in çatışmada yaralandığı, eşinin hayatını kaybettiği ve çocuklarının da yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu subayın bölgede güvenliği ve sivil barışı korumak amacıyla olağan görevini yerine getirdiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki güvenlik ve polis sistemini çökertmek, ortadan kaldırmak ve kaos yaymak amacıyla üç yıldır aralıksız şekilde emniyet mensuplarını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda yüzlerce emniyet mensubunun suikasta kurban gittiği ifade edildi.

Açıklamada, Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana polis ve iç güvenlik teşkilatlarına yönelik saldırıların arttığına işaret edilerek, zorluklara ve verilen ağır kayıplara rağmen emniyet güçlerinin Gazze'de sivil güvenliğin sağlanmasındaki görevini sürdürüceği yinelendi.

Kaynak: AA
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