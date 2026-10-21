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Gazze'deki hastanelerde jeneratör yakıtı tükendi, aylık ihtiyaç 2 bin 500 litre

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerde jeneratörleri çalıştırmak için yakıtın tükendiğini açıkladı. Bakanlık, eksikliğin jeneratör arızalarına ve kritik birimlerde elektrik kesintisine yol açacağı uyarısıyla aylık 2 bin 500 litrelik ihtiyaç için acil destek çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıtın tükendiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu bölgede hastane ünitelerinin çalıştırılması için hayati öneme sahip jeneratörlerin yakıt ihtiyacına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıt tükendi." ifadesi kullanıldı.

Yakıt eksikliğinin çalışır haldeki jeneratörlerin arızalanmasına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, jeneratörlerin çalışmamasının kritik ünitelerdeki elektrik tedarikinde aksamaya yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt miktarının aylık 2 bin 500 litre olduğuna işaret edildi.

Acil durum çözümü kapsamında sağlanan kısıtlı yakıtın jeneratörlerin devrede kalma süresini yetersiz kıldığı vurgulanan açıklamada, uzun çalışma saatleri ve acil bakım zorunluluğunun ise tüketimi daha da artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanelerdeki jeneratörlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için gerekli yakıtın ve yedek parçaların temini amacıyla ilgili tüm kurumlara insani sorumluluklarını yerine getirme ve acil müdahale etme çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği, okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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