İsrail'in kısıtlamaları altındaki Refah'tan yurt dışında tedavi için 42 hasta geçti

İsrail'in kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'ndan 42 hasta ve 84 refakatçiden oluşan 126 kişi, Gazze dışında tedavi olabilmek için geçti.

Gazze Şeridi'nde 42 hastanın bölge dışında tedavi olabilmek için İsrail'in sadece yayalara izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in günlerce kapalı tuttuğu; şimdi de sadece yayalara izin verdiği kapıdan yapılan sınırlı geçişe ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
