ANFİDAP, Gazze'de eğitim hakkı ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından Gazze'deki eğitim hakkı ihlallerine dikkat çekmek amacıyla " Gazze'nin İnşa Süreci-İnsani Kapasite ve Eğitim" başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda platform adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Gazze'de yaşanan insani krizin, birbiriyle iç içe geçmiş yaşam hakkı ihlalleri, sağlık sisteminin çöküşü, çocuk ve kadınların korunamaması, eğitim hakkının fiilen ortadan kalkmasıyla derinleşen bir insanlık sınavına dönüştüğünü söyledi.

Günlük hayatın en temel unsurları olan güvenlik, barınma, sağlık ve eğitimin, belirsizlik, korku ve sürekli kesintiler altında anlamını yitirdiğini belirten Öylek, yaşanan insan hakkı ihlallerinin başında eğitim hakkı ihlalleri olduğunu kaydetti.

Öylek, " Gazze'de yaşayan aileler, savaş, yoksulluk ve altyapı eksikliklerine rağmen çocuklarının eğitimini en öncelikli hak olarak görüyor ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için büyük çaba harcıyor. Yıllardır süren çatışma ve abluka koşullarına rağmen Gazze halkı, direnç ve mücadele ruhunu eğitimle birleştirerek okuma ve öğrenmeyi hem bir kimlik ve onur aracı hem de toplumsal dayanışmanın temeli olarak önemsiyor." diye konuştu.

Gazze'de eğitim hakkı ihlallerinin çoğu zaman diğer ağır ihlallerin gölgesinde kaldığına ve yeterince ele alınmadığına işaret eden Öylek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa okulların hedef alınması, eğitim altyapısının tahrip edilmesi, eğitim faaliyetlerinin uzun süreli kesintiye uğraması ve çocukların güvenli öğrenme ortamlarından yoksun bırakılması, uluslararası insan hakları hukukunda bağımsız bir ihlal alanı oluşturur. Bu nedenle konuya özellikle eğitim hakkı üzerinden dikkat çekilmesi, diğer ihlallerin önemini azaltmak değil, aksine, halihazırda farklı uluslararası mekanizmalarca izlenen alanların dışında kalan ve çocukların geleceğini doğrudan etkileyen eğitim hakkı ihlallerinin görünür kılınmasını amaçlamaktadır."

"Gazze'deki eğitim hakkı ihlalleri görünür kılınmalı"

Nevzat Öylek, Gazze'de çocukların eğitim hakkının, uluslararası hukukta temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmış olmasına rağmen ABD, Avrupa Birliği (AB) ve hatta Birleşmiş Milletlerin (BM) yaşanan ihlallere karşı etkili bir yaptırım veya koruyucu önlem geliştirmediğini, ikiyüzlülük sergilediğini ifade etti.

ANFİDAP olarak, Gazze'deki diğer insani kriz alanlarının yanında eğitim hakkı ihlallerini görerek küresel kamuoyu farkındalığını artırmayı hedefleyen girişimler başlatma sorumluluğuyla Türkiye ve dünya kamuoyuna seslendiklerini belirten Öylek, şu önerileri sıraladı:

"Daha önce küresel kamuoyunun dikkatini çeken aktivist kampanyalar, eğitim odaklı olarak yeniden hayata geçirilmelidir. BM Çocuk Hakları Komitesi, BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü ve UNESCO'ya hukuki raporlar sunulmalı, eğitim hakkı ihlallerini belgeleyen akademik ve sivil izleme çalışmaları yürütülmelidir. Sosyal medya farkındalık çalışmaları, uluslararası imza kampanyaları, sanatsal etkinlikler, fotoğraf ve kısa film yarışmaları ile dijital sergiler düzenlenerek Gazze'deki eğitim hakkı ihlalleri görünür kılınmalıdır. İnternet, mobil uygulama ve açık kaynaklı materyallerle sınırlı da olsa çocukların ve gençlerin eğitime erişimini sürdürecek çevrim içi ve hibrit eğitim çözümleri geliştirilmelidir. Çocukların eğitimine doğrudan destek sağlayacak burs, materyal yardımı ve altyapı projeleri için uluslararası bağış ve fon toplama kampanyaları başlatılmalıdır."

Programda, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze eğitim sorumlusu Suheyl el-Hindi, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kamalain Shaath, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Emre Aydınbaş da konuşma yaptı.