Gazze'deki Çocukların Tedavi İçin Umutla Bekleyişi: Kerim'in Hikayesi

İsrail'in kıtlığı dayattığı ve sınır kapılarından girişleri kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 3 yaşındaki Kerim Muammer, gıda ve ilaç yetersizliğinin gölgesinde "fanconi anemia" olarak bilinen nadir görülen kalıtsal bir hastalıkla mücadele ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de 2 Mart'tan itibaren de tüm sınır kapılarını ve geçişleri kapatarak insani yardım girişini engelliyor ve sadece sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, Gazze'de ciddi ve tehlikeli bir açlık krizine yol açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de 112'si çocuk 266 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye yardım malzemelerinin girişlerinin engellenmesi sonucu sağlık sektöründe de ciddi bir çöküş yaşanıyor. Sağlık kurumları her geçen gün yakıt, teçhizat ya da personel eksikliği yaşadıklarını açıklarken hastalar ilaç ve yeterli ekipmanın olmaması nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yaklaşık 16 bin hasta tedavi için bölgenin dışına çıkarılmayı beklediğin; bunlardan 633'ünün dışarı çıkış için onay beklerken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde yeterli gıda ve ilaçtan mahrum çocuklardan biri de 3 yaşında Kerim Muammer. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kerim, gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle sağlık sorunları ve kilo kaybı yaşıyor.

Kerim'in annesi İman, yaşadıkları sıkıntıları ve maruz kaldıkları ağır şartlara ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Daha önce bir evladını aynı rahatsızlıktan kaybettiğini aktaran İman, "İkinci çocuğumu da kaybetmek, aynı acıyı bir daha tecrübe etmek istemiyorum. Her gün gözlerimin önünde eriyor ve ben bir şey yapamıyorum." dedi.

İman, Kerim'in kilo verdiğine ve beslenmesinin yetersiz olduğuna dikkati çekerek, "Oğlum normalde 10 kilogramken şimdi 7 kilogramdan fazla değil. Kerim'in sebze meyve, et, balık gibi sağlıklı besinler tüketmesi gerekiyor ancak abluka nedeniyle bu besinlerin hiçbiri yok." diye konuştu.

Oğlunun tedavi için Gazze'den çıkarılması konusunda Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi ilgili kurumlara çağrılar yaptığını belirten İman, bunun yakın zamanda gerçekleşmesini temenni ettiğini ifade etti.