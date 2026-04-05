5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü'nde Gazze'deki çocuklardan dünyaya "güvende ve özgür olmak istiyoruz" mesajı

İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden ve ağır yıkıma yol açan saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklar, en temel haklarından mahrum şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü'nde AA muhabirine konuşan çocuklar, saldırılar nedeniyle yaşadıkları korkuyu ve gelecek kaygısını anlattı.

İsrail'in saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybederken, on binlerce çocuk da yaralandı veya evsiz kaldı. Çok sayıda ev, okul ve eğitim kurumunun yıkıldığı Gazze'de, hayatta kalan çocuklar çadırlarda, okullarda veya asgari yaşam koşullarından yoksun alanlarda barınmaya çalışıyor.

Gazze hükümetinin verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu Gazze'de yasaklı mühimmatların da aralarında bulunduğu 200 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

Bu saldırılarda en az 72 bin 292 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bin 73 kişi yaralandı, binlerce kişi ise kayıp veya halen enkaz altında.

Saldırılarda öldürülenlerden 13 bin 500'ü öğrenci, 830'u öğretmen ve eğitim çalışanı, 193'ü ise akademisyen ve araştırmacı.

"Biz de diğer çocuklar gibi yaşamak, özgür ve güvende olmak istiyoruz"

Filistinli çocuk Nedim Zaarab, yaşadıkları değişimi, "Bir anda her şey altüst oldu. Güvenli bir evde yaşıyorduk, bir anda çadırlarda yaşamaya başladık. Hayalim okumak ve öğrenmekti ama şimdi yerinden edilmiş durumdayız." sözleriyle özetledi.

13 yaşındaki Rahaf Vadi, çocukların en temel isteğinin güvenlik ve özgürlük olduğunu vurgulayarak, "Korku her yerde. Biz de diğer çocuklar gibi yaşamak, özgür ve güvende olmak istiyoruz." dedi.

Filistinli Rimas ise kendini "kendi ülkesinde yabancı gibi" hissettiğini belirterek, arkadaşlarıyla oynadığı günlerin yerini hastalık riski bulunan çadır yaşamının aldığını söyledi.

"Tek isteğim yeniden okula gidebilmek"

Filistinli çocuk Lara ise savaş öncesinde düzenli olarak okula gittiklerini ancak bugün eğitim hayatlarının kesintiye uğradığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız dağıldı, okullarımız yıkıldı. Tek isteğim eski hayatımıza dönmek ve yeniden okula gidebilmek." dedi.

Uzmanlar, İsrail saldırılarının yol açtığı koşulların çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkati çekiyor ve uluslararası toplumun çocukların korunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Gazze'de çocuklar, İsrail saldırılarının gölgesinde eğitimlerine devam etme ve daha iyi bir gelecek kurma umudunu korumaya çalışıyor. Bu durum, bölgede yaşanan ağır yıkıma rağmen çocukların direnme gücünü gözler önüne seriyor.