UNICEF, Gazzeli çocukların ateşkese rağmen acılarla boğuşmaya devam ettiklerini bildirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Filistin Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze'de ateşkes sağlanmasına rağmen saldırı ve kısıtlamaların sürdüğünü, çocukların soğuk hava koşulları, saldırılar ve yetersiz beslenme nedeniyle ölmeye devam ettiğini bildirdi.

Khalaf, İsrail'in ateşkese rağmen saldırı ve kısıtlamalarının sürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'ndeki insanlar, siviller, kadınlar ve özellikle çocukların acı çekmeye devam ettiğini söyleyen Khalaf, Ekim 2023'ten bu yana geride hiçbir şey bırakmayan, çok acımasız, zor ve karmaşık saldırıların olduğunu belirtti.

Khalaf, İsrail saldırılarının çocuklar için çok fazla yıkıma ve acıya yol açtığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Raporlara göre, ateşkes ilan edildikten sonra dahi 80'den fazla çocuk öldürüldü. Hava koşulları çocuklara rahat vermiyor. Sıcaklıklar ardı ardına düşüyor. Çadırların su altında kaldığına dair raporlar gördük. UNICEF ve diğer insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak için gösterdiği tüm çabalara rağmen durum çok zor olmaya devam ediyor."

Saldırılardan en fazla çocukların etkilendiğini vurgulayan Khalaf, son 2 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle Gazzeli çocukların derecesiz acı çektiğini ifade etti.

"Okul çağındaki 638 bin çocuk tam 2 okul yılını kaybetti"

Khalaf, İsrail saldırılarında 20 binden fazla çocuğun öldüğünü ve 44 binden fazlasının yaralandığını aktardı.

Gazze'deki durumun çocukların bedenlerinin yanı sıra ruhlarını ve zihinlerini de etkilediğini belirten Khalaf, "Binlerce çocuk yetim kaldı. Binlerce çocuk bir bacağını veya kolunu hatta belki de her ikisini birden kaybetti. Okul çağındaki 638 bin çocuğun hepsi 2 eğitim yılını kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yarısını oluşturan çocukların tamamı bir tür psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaçların çok büyük olduğuna vurgu yapan Khalaf, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yakın zamanda yayınladığı bazı rakamlara göre, yaklaşık 4 bin çocuğun tıbbi bakım için Gazze'den çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Khalaf, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 18'inin kısmen faal durumda olduğunu belirterek bu nedenle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyanların sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

"Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 77'si hala yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya"

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) ağustosta Gazze kenti için kıtlık ilan ettiğini anımsatan Khalaf, IPC'nin kısa bir süre önce yayımladığı yeni raporda 'kıtlığın geçici olarak durdurulduğunun belirtildiğini" aktardı.

Khalaf, şunları aktardı:

"Ancak raporda Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 77'sinin hala yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve 6 ila 59 ay arasındaki yaklaşık 101 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiği de ifade ediliyor. Buna ek olarak, acil beslenme ihtiyacı olan yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadın da var. Acıların hala devam ettiğini söylerken tam olarak bunu kastediyorum."

Khalaf, ateşkesin ardından Gazze'ye ulaşan yardımlarda artış yaşandığını ancak bunun ihtiyaçları büyüklüğü ve yıkım göz önüne alındığında gerekli olanın çok altında kaldığını anlattı.

Soğuk havanın Gazze'deki sorunların sadece bir tanesi olduğuna dikkati çeken Khalaf, Gazze Şeridi'nde yaşanan sıcaklık düşüşüyle daha çok yağmur yağdığını ifade etti.

"En az 19 çocuk sadece soğuk hava nedeniyle öldü"

Khalaf, "Dolayısıyla çadır ne kadar sağlam olursa olsun aslında çok yağmura dayanamaz ve sizi koruyamaz. Sıcaklık düşüşü, tahrip olmuş altyapı, kısmen işleyen hastaneler ve her türlü ilacın eksikliği gibi durumlarla birlikte hastalıklar yayılıyor. Özellikle de küçük çocukların hassas bedenlerinde hastalıklar yayılıyor. Bazı raporlara göre, en az 19 çocuk sadece soğuk hava nedeniyle öldü ve 165 çocuk da yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki yıkımın ve çocukların çektiği acıların kabul edilebilir olmaması gerektiğini vurgulayan Khalaf, her yerdeki çocukların eşit olduğunun ve uluslararası toplumun bunu unutmaması gerektiğinin altını çizdi.

Khalaf, "Gazze Şeridi'nde çalışan insani yardım kuruluşlarını desteklemeye devam etmeleri için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Gazze'deki çocukların çektiği acıları dindirmek istiyorsak, bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.