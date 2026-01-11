Haberler

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 412'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 412'ye ulaştı. Son 48 saatte 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı ve saldırılarda 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 442 kişinin öldüğü, 1236 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 412'ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 314'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
