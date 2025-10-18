Haberler

Gazze'deki Can Kaybı 68 Bin 116'ya Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116'ya ulaştı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, enkaz altından çıkarılan cenazelerin yanı sıra yaralı sayısının da 170 bin 200'e çıktığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 23'ü enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 21 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 48 saatteki saldırılarda 4 kişinin daha öldüğü, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 116'ya, yaralıların sayısının 170 bin 200'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas, saldırıları, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.

