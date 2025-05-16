Gazze'deki Can Kaybı 53 Bin 119'a Ulaştı

Gazze'deki Can Kaybı 53 Bin 119'a Ulaştı
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 53 bin 119'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanelere son 24 saatte 109 ölü ve 216 yaralı getirildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 53 bin 119'a ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 109 ölü ve 216 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 985 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 173 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 119'a, yaralıların sayısının da 120 bin 214'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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