Gazze'de yerinden edilmiş Filistinli çocuklar çadırlarda eğitime devam ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gazze'de yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor. Çocuklar, zorlu koşullara karşın eğitimlerini çadırlarda sürdürüyor.
GAZZE, 18 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor.
Kaynak: Xinhua