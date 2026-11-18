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GAZZE, 18 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor.

Kaynak: Xinhua