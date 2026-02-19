Haberler

Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı

Güncelleme:
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, ateşkes kapsamında profesyonel ve şeffaf bir polis gücü kurmayı hedeflediğini duyurdu. Nitelikli kadın ve erkeklere açık olan süreç, Gazze'nin yeniden inşası için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazze'de ateşkes kapsamında oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) polis gücü kurulacağını duyurdu.

NCAG'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin yıllarca süren İsrail saldırıları yıkım ve yaşanan acılara rağmen halkına hizmet etmeye hazır, yetenekli ve yeniden inşa sürecini yönetecek Filistinlilere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, profesyonel, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir polis gücü kurmayı hedeflemektedir. Görevlendirme süreci, polis gücünde hizmet isteyen nitelikli kadın ve erkeklere açıktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de bombardıman ve yerinden edilme gibi zor koşullar altında görev yapan polislerin çalışmalarının takdirle karşılandığı açıklamada, gelecek aşamada polisin güçlendirilmesi ve profesyonelliğinin pekiştirilmesinin gerektiği aktarıldı.

