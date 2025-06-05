Gazze'de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 54 Bin 677'ye Yükseldi

Gazze'de Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 54 Bin 677'ye Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 70 artarak 54 bin 677'ye ulaştı. Son 24 saatte hastanelere 70 ölü ve 189 yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak, 54 bin 677'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 189 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 402 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 489 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 677'ye, yaralıların sayısının da 125 bin 530'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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