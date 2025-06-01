Gazze'de Yardım Dağıtım Merkezine Saldırı: 31 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yardım Dağıtım Merkezine Saldırı: 31 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Avustralyalı doktor Ahmed Ebu Suveyd, Gazze'de düzenlenen saldırıda, yiyecek almak için yardım dağıtım merkezine giden Filistinlilerin başından ve göğsünden vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Saldırılarda toplamda 32 kişi hayatını kaybederken, 232 kişi yaralandı.

Gazze'de gönüllü hizmet veren Avustralyalı bir doktor, Refah kentinde yardım dağıtım merkezine düzenlenen saldırıda, bazı Filistinlilerin başından ve göğsünden vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin acil servisinde görev yapan Avustralyalı doktor Ahmed Ebu Suveyd'in, saldırıya ilişkin açıklamaları, Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yayımlandı.

"Birkaç gündür buradayız ve burada gördüğüm travmanın boyutu daha önce gördüklerimin hiçbirine benzemiyor." diyen Ebu Suveyd, hastanenin ölü ve yaralılarla dolduğunu, temel tıbbi ekipmanların yetersiz kaldığını ve son 200 gündür aynı şeyi yaşayan doktorların bitkin durumda olduğunu dile getirdi.

Saldırıda hedef alınanların hepsinin yiyecek almak için dağıtım merkezine gittiğini ancak gerçek mermilerle şarapnellerin hedefi olduklarını kaydeden Ebu Suveyd, "Çoğunun durumu kritik, bazıları ise başından ve göğsünden vurulduğu için hastaneye ölü getirildi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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