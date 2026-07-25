Gazze'de Türkiye'den destekle Filistinli çocuklar için düzenlenen yaz kampı başladı

Gazze'de, Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşan eğitim kayıplarını telafi etmek ve çocuklara psikolojik destek sağlamak amacıyla 1000 öğrencinin katıldığı Umut Yaz Kampı başladı.

Gazze kentindeki El-Katiba bölgesinde bulunan Türk Okulu'nda başlayan kampın, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) desteği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Eğitim ve Öğretim Müdürlüğünün işbirliğiyle yapıldığı bildirildi.

Kamp kapsamında 1. sınıftan 6. sınıfa kadar olan öğrencilere eğitici, eğlendirici ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra psikolojik destek etkinliklerinin yapılacağı açıklandı.

İHH Gazze Temsilci Yardımcısı Said el-Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki halkımıza verdikleri cömertçe destek için Türk halkına teşekkür ediyor ve eğitim sürecine verilen önemli zararlar ışığında daha fazla yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki okulların büyük bölümünün yıkıldığını ve eğitim sürecinin aksadığını vurgulayan Arkan, bu girişimin bölgedeki eğitime destek vereceğini ifade etti.

Arkan, "Kamp aracılığıyla öğrencilere yeni bilgi ve beceriler kazandırmayı, üzerlerindeki yükü hafifletmeyi ve savaş sırasında yaşadıkları zorlu koşulların ardından yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Eğitim ve Öğretim Müdürü Dr. Cevad eş-Şeyh Halil ise 6 hafta sürecek kampın öğrenciler için çeşitli eğlence, eğitim ve kültür programları içerdiğini aktararak, desteği için Türk halkına teşekkür etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail soykırımı sebebiyle eğitim sektörünün tamamen felç olduğu bölgede, okulların yüzde 100'ü doğrudan veya dolaylı bombardımanlar nedeniyle hasar gördü. Okulların yüzde 80'inin doğrudan bombalandığı aktarılan açıklamada, okul binalarının yüzde 81'inin esaslı bir yeniden inşa veya büyük bir onarıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Kaynak: AA