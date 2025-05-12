Gazze'de Tıbbi Malzeme Eksikliği Krizi Derinleştiriyor

İsrail'in saldırıları ve 2 aydan uzun süredir insani yardım girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tıbbi malzeme ve ekipman eksikliğinin hastanelerin karşı karşıya kaldığı krizi derinleştirdiği ve sağlık personelinin çalışmalarını aksattığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de ameliyathanelerin, yoğun bakım ve acil servislerin tıbbi malzeme, ekipman ve cihazların yokluğunda hizmet vermeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yaralılara acil müdahalede bulunan sağlık personeli mobil röntgen cihazları, anestezi cihazları ve tıbbi ekipmanlara acil ihtiyaç duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ortopedi, damar, göz ve genel cerrahi gibi özel branşlarda yeterli alet ve ekipmanın bulunmadığına dikkati çekildi.

Hastanelerde ciddi yatak eksikliğinin yaşandığına vurgu yapılan açıklamada hasta ve yaralıların uyuyacak yer sıkıntısı çektikleri belirtildi.

Tıbbi gazların yanı sıra ameliyatlarda kullanılan özel kumaş ve çarşafların tükendiği paylaşılan açıklamada cenazeler için kefenin kalmadığı aktarıldı.

Hijyen ve temizlik malzemelerinin tükenmesi sebebiyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar için alınan önlemlerin tehdit altında olduğu kaydedildi.

"Durmaksızın çalışan sağlık ekiplerinin ellerinde malzeme ve gıda listelerinin olmadığı" dile getirilen açıklamada, "Tıbbi ekipman ve malzemelerdeki ciddi eksiklik, hastanelerin karşı karşıya kaldığı krizi daha da derinleştiriyor ve sağlık personelinin çalışmalarını aksatıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.