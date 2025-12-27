Gazze'nin kuzeyinde su kuyusuna düşen bir çocuk hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Sudaniyye bölgesinde su kuyusuna düşen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in saldırılarının ardından bölgedeki altyapı ciddi şekilde tahrip olurken, yıkıcı yağmurlar da hayatı zorlaştırdı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sudaniyye bölgesinde su kuyusuna düşen bir çocuğun boğulduğu belirtildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sudaniyye bölgesinde su kuyusuna düşen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarda alt ve üstyapının yüzde 90'ının tahrip olduğu Gazze'de yüzbinlerce Filistinli çadırlarda yaşıyor.
Gazze'yi vuran yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte yağan şiddetli yağmur sokakların su gölüne dönmesine neden olmuştu.
İsrail'in ablukayı sürdürmesi nedeniyle arama ekipleri, ilkel ekipmanlarla çocuğu aramak için saatlerce çalışma yürütmüştü.