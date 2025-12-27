Haberler

Gazze'nin kuzeyinde su kuyusuna düşen bir çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Sudaniyye bölgesinde su kuyusuna düşen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in saldırılarının ardından bölgedeki altyapı ciddi şekilde tahrip olurken, yıkıcı yağmurlar da hayatı zorlaştırdı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sudaniyye bölgesinde su kuyusuna düşen bir çocuğun boğulduğu belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sudaniyye bölgesinde su kuyusuna düşen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarda alt ve üstyapının yüzde 90'ının tahrip olduğu Gazze'de yüzbinlerce Filistinli çadırlarda yaşıyor.

Gazze'yi vuran yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte yağan şiddetli yağmur sokakların su gölüne dönmesine neden olmuştu.

İsrail'in ablukayı sürdürmesi nedeniyle arama ekipleri, ilkel ekipmanlarla çocuğu aramak için saatlerce çalışma yürütmüştü.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr sezona 10'da 10'la başladı

Bu adamı kim durduracak? Arabistan tarihinde bir ilk