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Albüm: Gazze'de Su Kıtlığı 330.000'den Fazla Kişiyi Tehdit Ediyor

Albüm: Gazze'de Su Kıtlığı 330.000'den Fazla Kişiyi Tehdit Ediyor
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BM OCHA, Gazze'de yardım fonlarının yetersizliği nedeniyle su taşıma hizmetlerinin durdurulduğunu ve 330 binden fazla kişinin içme suyuna erişiminin tehlikeye girdiğini açıkladı.

GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ay başında yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik yardım fonlarındaki yetersizliğin hizmetlerde kesintilere yol açtığını ve su kıtlığı çeken sivilleri hijyen ile içme suyu arasında seçim yapmaya zorladığını bildirdi.

Ofis, fon yetersizliğinin mayıs sonu itibarıyla dört insani yardım ortağını Gazze'ye su taşıma hizmetlerini kademeli olarak durdurmaya zorladığını belirtti. Bu durum, 250 farklı noktadaki 330.000'den fazla kişiyi temel içme suyu kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Kaynak: Xinhua
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