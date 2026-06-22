Albüm: Gazze'de Su Kıtlığı 330.000'den Fazla Kişiyi Tehdit Ediyor

GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ay başında yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik yardım fonlarındaki yetersizliğin hizmetlerde kesintilere yol açtığını ve su kıtlığı çeken sivilleri hijyen ile içme suyu arasında seçim yapmaya zorladığını bildirdi.

Ofis, fon yetersizliğinin mayıs sonu itibarıyla dört insani yardım ortağını Gazze'ye su taşıma hizmetlerini kademeli olarak durdurmaya zorladığını belirtti. Bu durum, 250 farklı noktadaki 330.000'den fazla kişiyi temel içme suyu kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Kaynak: Xinhua