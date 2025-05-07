Gazze'de Savaş: 234 Sığınma Merkezi Hedef Alındı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, savaşın başından bu yana, Gazze Şeridi'nde 234 sığınma ve mülteci merkezini hedef aldığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki okula düzenlediği saldırıda 22 sivilin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırının, "uluslararası insani hukukun açıkça ihlali olan mümkün olan en fazla sayıda sivil zayiata yol açmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 19 aydır dünyanın gözü önünde korkunç bir soykırım yaptığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgal devleti İsrail, sığınma merkezleri ile yerinden edilmiş sivillere ait yerleri kasıtlı ve sistematik biçimde hedef almaya devam ediyor. Şu ana kadar bu tür 234 merkez bombalandı. Bu durum, tüm uluslararası ve insani hukuk kurallarının açık ihlali niteliğinde olup, mümkün olan en fazla sayıda sivilin ölümüne yol açmayı amaçlayan bir girişimdir.

Katliamlar, Gazze Şeridi'nde hastanelerin yıkılıp hizmet dışı bırakılması sonucu sağlık sisteminin çökmesinin gölgesinde devam ediyor. İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı, sınırların yaralıların geçişlerine dahi kapatılması ve yakıt ithalatının engellenmesi nedeniyle sağlık personeli de büyük bir baskı altındadır."

Ebu Hemise okuluna yönelik katliamın şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere bu katliamların sürdürülmesine destek verenlerin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına ve tüm özgür halklara "Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşını ve akıtılan kanı durdurmak için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.