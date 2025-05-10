Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Gazze'de Saldırı: Psikolojik Sorunlar Yaşayan İsrailli Asker Komşusunu Vurdu

Gazze'de Saldırı: Psikolojik Sorunlar Yaşayan İsrailli Asker Komşusunu Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunda 300 gün görev yapan ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Alexander Ustyuzhinin, 'teröristler' diye bağırarak komşusuna ateş açtı. Komşusu ağır yaralanırken, Ustyuzhinin gözaltına alındı.

Gazze'de 300 gün İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarına katılan ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir İsrailli yedek asker, "teröristler" diye bağırarak komşusunu vurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 7 Ekim 2023'ten sonra 300 günden fazla orduda görev yapan Alexander Ustyuzhinin isimli İsrailli yedek asker, ruhsatlı silahıyla komşusunu ağır yaraladı.

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra uyuyakalan ve uyandıktan sonra çevreye ateş açmaya başlayan Ustyuzhinin'in orduda geçirdiği günlerin şokuyla hareket ettiğini savunan avukatı, "Uyandıktan sonra mantıksız bir şekilde, 'teröristler, teröristler' diye bağırdı ve ruhsatlı tabancasıyla ateş etmeye başladı." dedi.

İsrailli yedek askerin tabancasından çıkan kurşunların komşusuna isabet ederek ağır yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.

Yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken Ustyuzhinin gözaltına alındı.

Yedek askerin kardeşi, Ustyuzhinin'in psikolojik sorunlar yaşamasına rağmen tekrar yedek asker olarak orduya katılmak için celp beklediğini belirterek, "Tedaviye giderse askere alınmayacağından ve Gazze'de savaşçı olarak görev yapmasına izin verilmeyeceğinden korkuyordu." iddiasında bulundu.

İsrail'de çok sayıda askerin 7 Ekim 2023'ten sonra yaşadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi altına alındığı biliniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta üst üste inanılmaz kurtarışlar! Tempo çok yüksek
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.