Gazze'de laboratuvarlar ve kan bankalarında kullanılan malzemelerin yüzde 87'si tükendi

İsrail'in saldırıları ve yıllardır uygulanan ablukanın etkisiyle Gazze'de sağlık sisteminin ciddi krizlerle karşı karşıya kaldığı, kan bankaları ve laboratuvarlarda kritik malzeme eksikliklerinin kritik seviyelere ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, laboratuvarlar ve kan bankalarının mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri ile tıbbi test ürünlerinin yüzde 87'sinin tükendiği, laboratuvar cihazları ve ekipman eksikliğinin hastalar ve yaralılar için gerekli tetkiklerin yapılmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Gazze'deki kan bankalarının kan ve kan ürünleri stoklarının güçlendirilmesine acil ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, toplumun kan bağışı kampanyalarına destek vermesinin önemine dikkat çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye de Dünya Kan Bağışçıları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kan bankalarının savaş döneminde sağlık sisteminin "hayat damarı" olduğunu söyledi.

Şamiye, kan bankalarının çalışmalarını sürdürebilmesi için laboratuvar malzemeleri ve tıbbi ihtiyaçların desteklenmesi gerektiğini belirterek, yeterli kan ve kan ürünleri stokunun oluşturulmasının önemini vurguladı.

Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle büyük baskı altında olduğunu ifade eden Şamiye, laboratuvarlar ve kan bankalarının durumunun yaralı ve hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları gösterdiğini kaydetti.

Gazze'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Gazze'deki sağlık sektörü, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım nedeniyle ağır bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

Hastaneler ve sağlık altyapısında meydana gelen büyük hasarın yanı sıra ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.

Yaklaşık 20 ay süren kapanmanın ardından Refah Sınır Kapısı, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 2 Şubat 2026'da kısmen yeniden açılmıştı.

Ancak kapı, şubat ayının sonlarında İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle yeniden kapatılmış, mart ve nisan aylarında ise sınırlı ölçüde faaliyet göstermeye başlamıştı.

21 Mayıs 2026'dan bu yana yalnızca yaya geçişlerine izin verilen Refah Sınır Kapısı'ndan her gün sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani durumdaki kişinin geçişine müsaade edilirken, Gazze'de binlerce kişi halen seyahat izni bekliyor.