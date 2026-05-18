Haberler

Gazze'de tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sı İsrail saldırılarında kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze'de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sı kullanılamaz hale gelirken, MR hizmetleri tamamen durdu. Hastanelerin büyük bölümü hizmet dışı, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği kritik seviyede.

İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkımı ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği Gazze Şeridi'nde, tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sı kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü saldırılar sırasında sağlık altyapısının ağır zarar gördüğü belirtildi.

Sağlık sisteminin tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sını İsrail saldırılarında kaybettiği ifade edilen açıklamada, kullanımda kalan sınırlı sayıdaki cihazın ise artan ihtiyaç, teknik yetersizlikler ve bakım-onarım imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle zor koşullarda çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde manyetik rezonans (MR) hizmetinin tamamen durduğunu, İsrail saldırılarında 9 MR cihazının tahrip edildiği vurgulandı.

Bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarında da ciddi kayıp yaşandığına işaret edilen açıklamada, saldırılar öncesinde 18 olan cihaz sayısından yalnızca 5'inin çalışır durumda olduğu ve bunların günlük ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Röntgen cihazlarının çoğu kullanılamaz hale geldi

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırıları öncesi 88 olan normal röntgen cihazı sayısının 33'e düştüğü, mevcut cihazların büyük bölümünün eski, arızalı ve yedek parça ihtiyacı içinde olduğu bilgisine yer verildi.

Ameliyathanelerde kullanılan floroskopi cihazlarında da ciddi eksiklik bulunduğu, 16 cihazdan yalnızca 5'inin kullanılabildiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle tıbbi ekipmanlar için gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellediğini, bunun da sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Sağlık merkezlerinin çoğu ağır hasar nedeniyle hizmet veremiyor

Bakanlık verilerine göre, Gazze'deki 38 hastaneden 22'si ile 90 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Çalışmayı sürdüren sağlık kuruluşlarının da ağır hasarlı olduğu ve ciddi ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, ilaçlarda yüzde 50, tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57 ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 71 oranında eksiklik bulunduğu bilgisine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde süregelen saldırılar, abluka, zorunlu yerinden edilme ve altyapı yıkımı nedeniyle insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı