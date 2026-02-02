Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: Refah Sınır Kapısı'nda kayıt ve geçiş öncelikleri açıklanacak

Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda, Mısır ile Refah Sınır Kapısı'nda Filistinliler için uygulanacak kayıt mekanizmaları ile geçiş önceliklerinin açıklanacağını bildirdi.

Şaas, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının "yalnızca idari bir işlem olmadığını, kopan bağların yeniden kurulacağını ve Gazze halkı için gerçek bir umut penceresi açacak uzun bir sürecin başlangıcını temsil ettiğini" ifade etti.

Sınır kapısının işletilmesinin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Şaas, bunun hareketliliği kolaylaştırmaya kararlı tarafların katılımıyla sağlanan iş birliğine dayalı bir başarı olduğunu söyledi.

Şaas, arabulucular, Filistin Ulusal Yönetimi ve Başkan Trump liderliğindeki Barış Konseyi ile iş birliği içinde, bu adımın daha geniş kapsamlı bir istikrar düzenlemesi, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ile yardım, iyileşme ve yeniden imar sürecinin önünü açacak bir giriş noktası olması için çalıştıklarını kaydetti.

Kayıt mekanizmaları, öncelik kriterleri ve seyahat tarihlerinin, şeffaflık, düzen ve tüm vatandaşlar için eşit fırsat sağlanması amacıyla resmi kanallar üzerinden duyurulacağını vurgulayan Şaas, Mısır'ın, özellikle Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılmasında üstlendiği "sorumlu ve belirleyici rolü" takdir etti.

Şaas ayrıca, sürecin hayata geçirilmesine katkı sağlayan arabuluculara da teşekkür etti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, sınır kapısının açılmasının, özellikle yurt dışında tedavi için tıbbi sevk bekleyen insani vakalar, öğrenciler, aile birleşimi talebinde bulunanlar ve diğer acil insani ihtiyaç sahipleri için hayati bir can simidi oluşturacağını değerlendirdi.

Refah Sınır Kapısı sınırlı geçişlere açıldı

Bu sabah, İsrail saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Rafah SınırKapısı'nda iki yönlü sınırlı geçişler başladı.

Mısır merkezli Al-Qahera News televizyonunun haberinde, Refah sınır kapısının resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarılmıştı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, ?İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.

Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği paylaşılmıştı.???????

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında ve Refah Sınır Kapısı da Gazze'de İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.