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İsrail ordusunun, Gazze'de polis noktasını hedef aldığı saldırıda 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bir polis noktasını hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli öldü, en az 17 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 17 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin Mevasi'ye bağlı Nas bölgesini bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti en az 17 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü, bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir polis noktasını hedef aldığını bildirdi.

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada net bir rakam verilmedi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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