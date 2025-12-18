Haberler

Gazze'de İsrail saldırılarından kalan bir cismin infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan geriye kalan bir cismin infilak etmesi sonucu Nusayrat Mülteci Kampında bir çocuk hayatını kaybetti. Sivil Savunma, vatandaşları patlamamış mühimmatlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan geriye kalan bir cismin infilak etmesi sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında bir evde savaştan geriye kalan şüpheli bir cisim infilak etti.

Bir çocuğun hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Müdürlüğü daha önce pek çok kez vatandaşları, patlamamış mühimmatlara karşı dikkatli olmaları ve çocuklarını bu cisimlerin olduğu yerlere yaklaştırmamaları konusunda uyarmıştı.

Yerel kaynaklar daha önce, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde, patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel
title