Gazze'de patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Gazze Şeridi Sivil Savunma İdaresi, İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç ayrı olay yaşandığını, patlamalarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bugün (perşembe) Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde, işgal devleti İsrail'in kalıntılarının patlaması sonucu üç olay meydana geldi. Bu patlamalar bir çocuğun ölümüne, olayların yaşandığı bölgelerde evlerde ve diğer yapılarda yangınlara ve maddi hasara yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, patlamalar sonucu yaşanan can kayıplarından Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, İsrail ve ABD Koordinasyon Merkezinin sorumlu olduğu vurgulanarak, "Ne yazık ki ABD Koordinasyon Merkezi ve bu tehlikeyle mücadeleden sorumlu diğer kuruluşlarla yapılan çok sayıda görüşmeye rağmen haksız gecikmeler ve oyalamalarla karşı karşıyayız. Bugüne kadar somut bir sonuç elde edilemedi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze halkının patlamamış mühimmatın ortasında ölüme terk edilmesinin ve özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) gibi kuruluşların ciddi adımlar atmamasına işaret edilen açıklamada, bu durumun bu kurumların sorumluluklarına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu ve bunun Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi, özellikle İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde, askeri kalıntıların neden olduğu patlamalara sık sık sahne oluyor.

Bu patlamalar, tehlikenin farkında olmadan mühimmatla temas eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan sivillerin ölümüne veya yaralanmasına yol açıyor.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusundaki bazı mevzilerden kısmen çekilmişti.

Savaşın sona ermesine rağmen Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi'nin tahminlerine göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 20 bin patlamamış İsrail mühimmatı ve roket bulunuyor.

Bu durum, bölgede yaşayan yaklaşık 2,4 milyon Filistinli için doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İsrail'in başlattığı ve iki yıl süren savaşta, 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.