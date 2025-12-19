Haberler

Gazze'de patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Sivil Savunma İdaresi, olayların ardından uluslararası kuruluşların yetersizliğine dikkat çekti.

Gazze Şeridi Sivil Savunma İdaresi, İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç ayrı olay yaşandığını, patlamalarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bugün (perşembe) Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde, işgal devleti İsrail'in kalıntılarının patlaması sonucu üç olay meydana geldi. Bu patlamalar bir çocuğun ölümüne, olayların yaşandığı bölgelerde evlerde ve diğer yapılarda yangınlara ve maddi hasara yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, patlamalar sonucu yaşanan can kayıplarından Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, İsrail ve ABD Koordinasyon Merkezinin sorumlu olduğu vurgulanarak, "Ne yazık ki ABD Koordinasyon Merkezi ve bu tehlikeyle mücadeleden sorumlu diğer kuruluşlarla yapılan çok sayıda görüşmeye rağmen haksız gecikmeler ve oyalamalarla karşı karşıyayız. Bugüne kadar somut bir sonuç elde edilemedi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze halkının patlamamış mühimmatın ortasında ölüme terk edilmesinin ve özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) gibi kuruluşların ciddi adımlar atmamasına işaret edilen açıklamada, bu durumun bu kurumların sorumluluklarına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu ve bunun Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi, özellikle İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde, askeri kalıntıların neden olduğu patlamalara sık sık sahne oluyor.

Bu patlamalar, tehlikenin farkında olmadan mühimmatla temas eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan sivillerin ölümüne veya yaralanmasına yol açıyor.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusundaki bazı mevzilerden kısmen çekilmişti.

Savaşın sona ermesine rağmen Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi'nin tahminlerine göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 20 bin patlamamış İsrail mühimmatı ve roket bulunuyor.

Bu durum, bölgede yaşayan yaklaşık 2,4 milyon Filistinli için doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İsrail'in başlattığı ve iki yıl süren savaşta, 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA / Güncel
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

315 günlük hasret bitti! Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray
Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek
title