Gazze'de Ölü Sayısı 54 Bine Yükseldi

Gazze'de Ölü Sayısı 54 Bine Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarak 54 bin 418'e ulaştı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, yaralı sayısının da 124 bin 190 olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarak 54 bin 418'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 37 ölü ve 136 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 149 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 149 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 418'e, yaralıların sayısının da 124 bin 190'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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