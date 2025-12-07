Gazze'de hastane bahçesine defnedilen naaşlar kalıcı mezarlıklara taşındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve geçici olarak El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine defnedilen Filistinlilerin naaşları kalıcı mezarlıklara taşındı.

Gazze'de İsrail'in yoğun bombardımanı sürerken mezarlıklara ulaşamayan Filistinliler kaybettikleri yakınlarını geçici olarak okulların ve hastanelerin bahçelerine defnetmek zorunda kaldı.

Ateşkesle birlikte bu naaşların hastane ve okul bahçelerinden alınarak mezarlıklara defnedilmesi işlemi sürüyor.

Naaşların kimlik teşhisi yapılamadığı için bölgede "rakamlar mezarlığı" kuruldu

Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yeniden defin işlemi sırasında yaptığı açıklamada, sürecin Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumuyla koordineli şekilde uzman ekiplerce yürütüldüğünü kaydetti.

Naaşların kimlik teşhisinin yapılması için laboratuvara ihtiyaç olduğunu ancak İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle bu ihtiyaçların karşılanmadığını ifade eden Basal, Gazze'de 21. yüzyılda ilk kez, İsrail'in DNA test ekipmanı ve biyolojik araçların girişini engellemesi nedeniyle kimliği belirsiz naaşlar için "rakamlar mezarlığı" kurulduğunu söyledi.

Naaşların mezarlıklara nakil işinde görevli bir sivil savunma personelinin, enfeksiyon kaptığı ve bir hafta içinde hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Basal, çalışma ekiplerini sağlık risklerinden korumak için gerekli ekipman ve kaynakların sağlanması çağrısında bulundu.