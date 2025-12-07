Haberler

Gazze'de hastane bahçesine defnedilen naaşlar kalıcı mezarlıklara taşındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları, geçici olarak defnedildikleri hastane ve okul bahçelerinden kalıcı mezarlıklara taşınıyor. Sivil Savunma, kimlik belirleme sorunlarına dikkat çekiyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve geçici olarak El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine defnedilen Filistinlilerin naaşları kalıcı mezarlıklara taşındı.

Gazze'de İsrail'in yoğun bombardımanı sürerken mezarlıklara ulaşamayan Filistinliler kaybettikleri yakınlarını geçici olarak okulların ve hastanelerin bahçelerine defnetmek zorunda kaldı.

Ateşkesle birlikte bu naaşların hastane ve okul bahçelerinden alınarak mezarlıklara defnedilmesi işlemi sürüyor.

Naaşların kimlik teşhisi yapılamadığı için bölgede "rakamlar mezarlığı" kuruldu

Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yeniden defin işlemi sırasında yaptığı açıklamada, sürecin Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumuyla koordineli şekilde uzman ekiplerce yürütüldüğünü kaydetti.

Naaşların kimlik teşhisinin yapılması için laboratuvara ihtiyaç olduğunu ancak İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle bu ihtiyaçların karşılanmadığını ifade eden Basal, Gazze'de 21. yüzyılda ilk kez, İsrail'in DNA test ekipmanı ve biyolojik araçların girişini engellemesi nedeniyle kimliği belirsiz naaşlar için "rakamlar mezarlığı" kurulduğunu söyledi.

Naaşların mezarlıklara nakil işinde görevli bir sivil savunma personelinin, enfeksiyon kaptığı ve bir hafta içinde hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Basal, çalışma ekiplerini sağlık risklerinden korumak için gerekli ekipman ve kaynakların sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.