İsrail saldırısında hayatını kaybeden Kassam komutanlarından Avde ve ailesi toprağa verildi
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde, eşi ve iki çocuğu Kurban Bayramı'nın ilk gününde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda 6 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde ile ailesi Kurban Bayramı'nın ilk gününde son yolculuklarına uğurlandı.

Filistinli kaynakların paylaştığı görüntülerde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Avde ve ailesi için düzenlenen cenaze töreni yer aldı.

Kurban Bayramı'na kan ve gözyaşıyla giren Gazze Şeridi'nde, İsrail'in dünkü saldırısında yaşamını yitiren Avde ve ailesine ait olduğu belirtilen cenazeler toprağa verildi.

Yerel medyada, saldırıda ölen diğer kişilerin Avde'nin eşi ve 2 çocuğu olduğu bilgisi yer aldı.

Öte yandan Kassam Tugayları'ndan ise Avde'nin dün akşamki İsrail saldırısında hayatını kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Saldırının Netanyahu ile Katz'ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılan ortak açıklamada, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
