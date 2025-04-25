Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Diplomatik Girişimler Sürüyor
Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yapılan arabuluculuk çalışmaları devam ediyor. Filistinli halk, barış ve rahatlama umudunu koruyor.
GAZZE, 25 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çalışmaları sürerken, birçok Filistinli diplomatik girişimlerin savaştan etkilenen halka kalıcı barış ve rahatlama getireceği yönündeki temkinli umudunu koruyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel