İsrail, Gazze'de Yerinden Edilmiş Filistinlilerin Kampına Hava Saldırısı Düzenledi

GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa düzenlediği hava saldırısı, 6 Haziran 2026.

İsrail'in cumartesi günü Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampa düzenlediği hava saldırısında, aralarında iki kadının da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua