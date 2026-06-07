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İsrail, Gazze'de Yerinden Edilmiş Filistinlilerin Kampına Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail'in Gazze'nin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampa düzenlediği hava saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa düzenlediği hava saldırısı, 6 Haziran 2026.

İsrail'in cumartesi günü Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampa düzenlediği hava saldırısında, aralarında iki kadının da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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