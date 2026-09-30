Haberler

Gazze'de İsrail saldırılarında ölen Filistinli gazeteci sayısı 263'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında Kur'an-ı Kerim Radyosunda görevli bir Filistinli gazetecinin daha öldüğünü bildirdi. Bu ölümle İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 263'e yükseldi, saldırılar kınandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında bir Filistinli gazetecinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Evkaf ve Din İşleri Bakanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosunda görev yapan Muhammed Abdülaziz en-Neccar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Neccar'ın ölümüyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 263'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması ve öldürmesi kınanarak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünya genelindeki basın kuruluşlarına, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in ve açıklamada "soykırıma iştirak eden ülkeler" olarak nitelendirilen devletlerin bu saldırılardan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlardan İsrail'e baskı yapılması istenen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı

Başsavcılık TFF'yi yalanladı: Herhangi bir inceleme yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

Başkana acımasız suikast! Evinin önünde tek kurşunla infaz edildi
Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

Operasyon başlıyor! Fenerbahçe "Türk Haaland" için harekete geçti

Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler

İnsanların üç kuruşuna göz diktiler, tek tek yakalandılar
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak

Kahreden haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak