Gazze'de İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 70.100'e Ulaştı

GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 70.100'e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada, son 48 saat içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 11 yaralının daha hastanelere kaldırıldığını belirterek, Ekim 2023'ten bu yana toplam yaralı sayısının 170.983'e yükseldiğini ifade etti.

Ekim ayında uygulanan ateşkese rağmen İsrail'in devam eden saldırıları, kuşatma altındaki bölgede 354 kişinin yaşamını yitirmesine ve 906 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Filistinli sağlık ve güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırması sonucu cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta 2 çocuğun İsrail'e ait bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.