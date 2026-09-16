Haberler

Gazze’de İsrail saldırılarında hasar gören bina çöktü: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze’de İsrail saldırılarında hasar gören bina çöktü: En az 20 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'de daha önce İsrail saldırılarında hasar gören altı katlı binanın çökmesi sonucu, aralarında beş çocuğun da bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, enkaz altında yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipmanla sürdürüldüğünü bildirdi.

(ANKARA) - Gazze'de daha önce İsrail saldırılarında hasar gören altı katlı binanın çökmesi sonucu, aralarında beş çocuğun da bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, enkaz altında yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipmanla sürdürüldüğünü bildirdi.

Filistin Sivil Savunması'na göre, Gazze kentindeki altı katlı konut binası gece saatlerinde çöktü, en az 20 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ekipler ve bölge sakinleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, ekiplerin çocukları enkazdan çıkardığı, bölge sakinlerinin ise kurtarma çalışmalarına elleriyle molozları kaldırarak yardım ettiği görüldü.

Görüntülerden birinde küçük bir kız çocuğunun enkazdan sağ çıkarıldığı, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kişilere ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Bu binanın enkazı altında yaklaşık 100 Filistinli bulunuyor" dedi. Basal, uygun ekipman bulunmaması nedeniyle kurtarma çalışmalarının son derece güç koşullarda yürütüldüğünü söyledi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi altı katlı ve her katında dört daire bulunan binanın savaş sırasında doğrudan hedef alındığını, bunun binanın yapısal bütünlüğünü zayıflattığını ve nihayetinde çökmesine yol açtığını bildirdi.

Basal, Gazze'de çok sayıda kişinin gidecek başka bir yerleri olmadığı için hasarlı ve çökme riski taşıyan binalarda yaşamaya devam ettiğini belirtti. İsrail'in ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında büyük ölçüde insan gücüne bağımlı kaldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

Netanyahu için alarm zilleri! Seçime haftalar kala dengeler değişti
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Artık milletin canını yakamayacaklar

Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç