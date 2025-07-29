Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 60 Bini Aştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 60 bin 34'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 637 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 867 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 33 bin 829 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 1179'a, yaralıların sayısı da 7 bin 957'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.