Gazze'de İsrail Saldırılarında 17 Sivil Hayatını Kaybetti

- İsrail'in Gazze'de gece boyunca düzenlediği saldırılarında en az 17 sivil öldü

Gazze Şeridi'nde can kaybı 50 bin 752'ye yükseldi

GAZZE - İsrail güçlerinin gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasser Hastanesi dışında kurulan çadırlara saldırması sonucu 1'i gazeteci 2 kişi hayatını kaybederken, bölge genelindeki ayrı hava saldırılarında, en az 15 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde gece boyunca saldırılarına devam etti. Bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nin dışında kurulan çadırları yerel saatle 02.00 sıralarında hedef alan İsrail güçleri, Filistinli muhabir Yousef al-Faqawi dahil 2 kişiyi öldürdü. Saldırıda 6'sı gazeteci 9 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde bölgenin genelinde düzenlediği ayrı saldırılarda ise, 15 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de son 24 saatte 56 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 137 kişinin ise yaralandığını bildirirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 1 kişinin cenazesine ulaşıldığını aktardı. Bakanlık, ateşkes anlaşmasının sona erdiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana bin 391 Filistinlinin öldüğünü, 3 bin 434 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 50 bin 752'ye, yaralı sayısının 115 bin 475'e yükseldiğini bildirdi.