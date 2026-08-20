Haberler

Ateşkes ihlali: Gazze'de çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda yaralanan 13 yaşındaki Ahmed Remzi Akl hayatını kaybetti. Beyt Lahiya ve Han Yunus'ta da saldırılar sürerken, toplam can kaybı 73 bin 417'ye yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'da yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okula açtığı ateş sonucu yaralanan 13 yaşındaki Ahmed Remzi Akl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusu ayrıca Beyt Lahiya'nın kuzey ve batı kesimlerine de topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Güneydeki Han Yunus kentinin merkezindeki Batn es-Semin bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı çadırlara açılan ateş sonucu ise biri kadın 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 417'ye, yaralı sayısı da 174 bin 360'a yükselmiş durumda.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı

Maç biter bitmez müjdeyi verdi
Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"