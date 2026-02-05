Haberler

İsrail, Gazze'ye Saldırı Düzenledi: En Az 21 Ölü

Güncelleme:
Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde, İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları son bir veda gerçekleştirdi. Sivil Savunma Teşkilatı, son saldırılarda en az 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

GAZZE, 5 Şubat (Xinhua) -- Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarına veda eden Filistinliler, 4 Şubat 2026.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
