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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde başlattığı saldırıların sona erdiğini, "Sarı Hat"ın batısında ilerlediği bölgeden çekildiğini ve Salahaddin Caddesi'nin yeniden geçişlere açıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) Facebook hesabından yapılan açıklamada, "saldırının sona erdiği ve Salahaddin Caddesi'nin geçişlere yeniden açıldığı" bildirildi.

Güvenlik gerekçesiyle Filistinlilere "Sarı Hat"ı geçmeme ve bölgedeki İsrail askerlerinden güvenli mesafede durma uyarısı yapılan açıklamada, saldırıların sonuçlarına veya İsrail askerlerinin sonrasındaki konuşlanma noktalarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Çekilmenin ardından bölgede evlerde ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı barınma merkezlerinde, İsrail askerlerinin yıkım ve patlatma faaliyetleri nedeniyle geniş çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde ise Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinlilere ait ev ve yapıları patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

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Dün COGAT'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA